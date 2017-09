Hernanes foi decisivo nos últimos oito pontos do São Paulo: entenda

O retorno do meio-campista Hernanes foi muito celebrado pelos torcedores do São Paulo. No dia 19 de julho, o clube anunciou o vínculo de um ano de empréstimo com o jogador que atualmente pertence ao Hebei Fortune, da China. Desde seu primeiro compromisso com a camisa tricolor, o pernambucano foi fundamental na conquista de pontos na atual campanha são-paulina, estreando com um gol na virada sobre o Botafogo por 4 a 3. A partir daí, o meia foi responsável por oito dos 24 somados pelo time que ocupa a 19ª posição do Campeonato Brasileiro.

Além de ser destaque em questões de grupo, Hernanes também trouxe de volta o aproveitamento em bolas paradas do Tricolor. Dos sete gols que marcou desde sua volta, três foram de pênalti e dois de falta, fora a assistência que deixou para o companheiro Arboleda, na vitória contra o Cruzeiro, a partir de uma bela cobrança de escanteio.

Hernanes reestreou no jogo contra o Bota, fora de casa, em que o São Paulo conquistou uma virada história diante do time carioca. Durante a partida, o camisa 15 fez um dos quatro gols da vitória dos são-paulinos por 4 a 3. No compromisso seguinte, contra o Coritiba, Hernanes não balançou as redes, mas, na ocasião, o Tricolor perdeu para os paranaenses por 2 a 1, no Morumbi.

Na derrota seguinte para o Bahia, por 2 a 1, Hernanes fez o único gol do São Paulo naquele dia. Já contra o Cruzeiro, ele foi peça chave da vitória por 3 a 2 dos são-paulinos no Morumbi. Além de ter feito um gol de pênalti e outro de falta, bateu o escanteio que deu origem ao gol de Arboleda e, consequentemente, aos três pontos daquela rodada.

Contra o Avaí, o São Paulo conseguiu sair com o empate, por 1 a 1, e, novamente, o meio-campista foi quem marcou o único gol tricolor da partida. Na rodada seguinte, no Choque-Rei, ele chegou a marcar um dos gols, mas a equipe tricolor deixou o campo com uma derrota por 4 a 2. E no empate com a Ponte Preta, no último final de semana, Hernanes fez o primeiro do 2 a 2 com a Macaca, no Morumbi.

Com 24 pontos, amargando a vice-lanterna da competição nacional, o experiente meia foi uma das principais contratações da atual temporada, visto que, sem a ajuda do jogador, o time poderia estar com apenas 16 somados até então. No próximo final de semana, o São Paulo pega o Vitória, no domingo, no Barradão, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão.

Especial para a Gazeta Esportiva*