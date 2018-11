Gil, ex-Corinthians, é preso na cidade de Araçatuba

O ex-atacante Gil, com passagens por Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Internacional, foi detido nesta quinta-feira na cidade de Araçatuba. O jogador acabou detido pela Polícia Civil, em seu condomínio no interior paulista, sob a acusação de não pagar pensão alimentícia.

A dívida do ex-jogador, atualmente com 38 anos, seria em torno de R$ 25 mil. A informação é da Justiça do Paraná, que não disponibiliza o número de meses de atraso no pagamento. Ele foi levado para a cadeia em Penápolis, cidade vizinha a Araçatuba. Caso não consiga quitar o valor, Gil ficará detido por, pelo menos, 30 dias.

O ex-atacante teve a melhor fase da carreira pelo Corinthians, clube que o revelou. No Parque São Jorge, ganhou títulos do Campeonato Paulista, Torneio Rio-São Paulo e Copa do Brasil, entre 2001 e 2003. Além de times brasileiros, atuou em clubes do Japão e Espanha, sem grande destaque. Teve também uma rápida passagem pela Seleção Brasileira.