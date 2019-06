Van Gaal diz que Messi e Neymar não são jogadores de equipe

Tendo em vista os números, Messi e Neymar são jogadores que não deixam dúvidas a respeito da capacidade para decidir jogos e assumir o protagonismo de suas equipes. No entanto, para Louis Van Gaal não é bem assim.

Em entrevista ao jornal El País, o treinador holandês colocou em xeque a capacidade coletiva da ex-dupla do Barcelona.

“Vejam quantas Ligas dos Campeões o Barcelona ganhou com aquele que dizem ser o melhor jogador do mundo? E Neymar? Quantas Champions ganhou no PSG? Gosto de Messi e Neymar como jogadores individuais, não como jogadores de equipe. E creio que em jogos coletivos não há nada mais importante que um jogador de equipe”, disse.

Além disso, o treinador foi além, colocando Lionel Messi como um dos responsáveis pela má fase recente do clube catalão em relação sobretudo a Liga dos Campeões.

“Não estou no vestiário nem nos treinos do Barcelona, por isso não posso julgar. Gosto de Messi como jogador individual, é o melhor jogador individual do mundo porque as suas estatísticas são assombrosas. Mas porque não ganha a Champions há cinco anos? Porquê? Como capitão, deve se perguntar por que razão a sua equipe não ganha na Europa. O Barcelona tem um plantel maravilhoso. Não se pode dizer que Rakitic seja mau, nem Coutinho, ou que Alba seja mau jogador, Ter Stegen mau goleiro, Arthur ou Vidal…Acho que Messi também é responsável pelo que está acontecendo no Barcelona. Não é apenas o treinador. Os jogadores têm parte substancial de responsabilidade no que acontece”, completou.