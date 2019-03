Racing empata com Tigre e se sagra campeão argentino de 2018/2019

O Racing empatou com o Tigre fora de casa, neste domingo, por 1 a 1, em partida válida pela 25ª e penúltima rodada da Superliga Argentina, e se sagrou campeão nacional da temporada 2018/2019. Com o triunfo, a equipe de Avellaneda chegou a 56 pontos no topo da tabela, quatro a mais que o segundo colocado Defensa y Justicia, com apenas um jogo a ser disputado.

O título argentino de 2018/2019 é o 18º da história do Racing, o terceiro clube com mais conquistas no país, atrás apenas de River Plate, com 36, e Boca Juniors, com 32. A taça é a segunda do clube na década, que também faturou o campeonato em 2014.

Liderando o torneio quase de ponta a ponta, a Academia se sagrou campeão com 17 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. O time comandado por Eduardo Coudet tem o melhor ataque da Superliga, com 42 gols anotados, e a defesa menos vazada, com 15 gols tomados.

¡Salud, campeón! #Racing es el ganador de la #SuperligaQuilmesClásica 2018-19: empató 1-1 con Tigre y se consagró una fecha antes del final del certamen. La #SAF felicita al plantel, cuerpo técnico, dirigentes, empleados e hinchas de la Academia por esta nueva ⭐ @RacingClub pic.twitter.com/73Hbyl2hzD — Superliga Argentina (@superliga) March 31, 2019

O jogo

Em jogo truncado, o Racing visitou o Tigre, que luta contra o rebaixamento, e teve muita dificuldade para garantir o título argentino. Mesmo com o time completo, a Academia teve as ações igualadas pela equipe da casa e foi para os vestiários com o 0 a 0 no placar.

No segundo tempo, o líder argentino anotou o seu único gol, aos 22 minutos, em jogada que contou com uma boa dose de sorte e falha da arbitragem. Em chute prensado de Zaracho, a bola, que parecia despretensiosa, acabou encobrindo o goleiro, que chegou a dar um toque para evitar o gol mas não afastou o perigo. A bola acabou pingando livre dentro da pequena área e se oferecendo para Solari empurrar para as redes. O meia estava em posição irregular na jogada mas a arbitragem validou o tento.

Quando o título já parecia decidido, o Tigre empatou a partida em cobrança de falta já aos 48 minutos. Montillo, ex-Cruzeiro e Santos, bateu com força e contou com falha de Arias para a bola entrar. 1 a 1. Mesmo assim, como o Defensa y Justicia empatou seu jogo contra o Unión Santa Fé, a equipe de Avellaneda manteve os quatro pontos de vantagem e se sagrou campeão.

Festa antecipada

Antes da partida, os torcedores do Racing fizeram grande festa na saída da delegação do clube rumo ao estádio José Dellagiovanna. Na expectativa do título, a torcida argentina cercou o ônibus dos jogadores para apoiar o elenco.

A festa do título acontecerá na última rodada do Argentino, quando o Racing recebe o vice-campeão Defensa y Justicia em sua casa, o Estádio Presidente Perón, o Cilindro, no próximo domingo.

Confira a tabela da Superliga Argentina na 24ª rodada:

1° Racing – 56

2º Defensa y Justicia – 52

3º Boca Juniors – 50

4º River Plate – 45

5º Atlético Tucumán – 42

6º Vélez Sarsfield – 37

7º Independiente – 35

8º Unión Santa Fé – 34

9º Lanús – 34

10º Talleres – 33

11º Huracán – 32

12º Aldosivi – 32

13º Tigre – 32

14º Godoy Cruz – 32

15º Newell’s Old Boys – 28

16º Banfield – 28

17º Estudiantes – 27*

18º Rosario Central – 27

19º Gimnasia La Plata – 26

20º Patronato – 23

21º San Lorenzo – 22

22º Colón – 22*

23º Argentinos Juniors – 22

24º Belgrano – 21

25º San Martín – 21*

26º San Martín de Tucumán – 21*

*ainda jogam pela 24ª rodada da Superliga