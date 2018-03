Neymar tem cirurgia bem-sucedida e será reavaliado em seis semanas

Confira este e outros vídeos em

De acordo com as assessorias de imprensa da CBF e do PSG, a cirurgia de Neymar, realizada na manhã deste sábado em Belo Horizonte, no hospital Mater Dei, foi bem-sucedida. O procedimento estava marcado para as 9h, e terminou por volta do meio dia. O responsável pela operação foi Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira. Além disso, O francês Gérard Saillant, que tem no currículo pacientes como Ronaldo Fenômeno e Michael Schumacher, acompanhou a operação.

O Paris Saint-Germain proibiu o hospital de dar qualquer informação a respeito da situação do jogador. Por volta das 13h, o clube francês divulgou uma nota dizendo que a cirurgia terminou “perfeitamente bem”. Além disso, Neymar deve ser reavaliado em seis semanas para definir a possível data de retorno aos treinamentos.

Confira a nota completa, divulgada oficialmente pelo PSG:

Neymar Jr. foi operado com sucesso

“A intervenção liderada pelo Dr. Rodrigo Lasmar terminou perfeitamente bem. Consistiu na inserção de um parafuso associado a um enxerto colocado ao nível da lesão do quinto metatarsal direito.

A reabilitação começará imediatamente depois do pós-operatório sob a supervisão do clube de fisioterapeutas. Um relatório será feito em 6 semanas para esclarecer a possível data de retorno aos treinamentos.”

Por volta das 14h, Rodrigo Lasmar deu entrevista coletiva no hospital e confirmou todas as informações da nota. Além disso, o médico da Seleção ainda disse que Neymar deve ter alta na manhã deste domingo.