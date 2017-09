Neymar responde às críticas de Bartomeu: “Esse presidente é uma piada”

Neymar não quis saber de se calar após receber duras críticas do presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, nesta terça-feira. Em uma publicação no Instagram que repercutia a declaração do mandatário catalão, o atacante da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain escreveu um comentário chamando o dirigente de “piada”.

Tudo começou com uma declaração de Bartomeu disparando contra o comportamento do jogador brasileiro e de seu pai, à época das negociações com o PSG, no meio deste ano. O comentário do camisa 10 animou os fãs, que o apoiaram através das redes sociais.

“Esse presidente é uma piada”, publicou o astro já se preparando para o duelo do Brasil com a Colômbia, nesta tarde, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A resposta de Neymar dialoga com a opinião de diversos torcedores do Barça e da mídia espanhola. Por conta das recentes contratações e muito devido ao rendimento da equipe na última temporada, Bartomeu recebeu uma chuva de críticas, inclusive com campanhas pedindo a sua saída da presidência.

O principal nome do futebol do Brasil na atualidade deixou o time azul e grená depois de uma transação conturbada. Após semanas de especulação, com alguns membros do elenco catalão praticamente garantindo sua permanência, Neymar se transferiu ao Paris pelo maior valor já pago na história por um jogador – 222 milhões de euros (algo em torno de R$ 810 milhões).