Messi bate Van Dijk e CR7 e é eleito melhor do mundo no The Best Fifa

O craque Lionel Messi venceu, na tarde desta segunda-feira, o prêmio de melhor jogador do mundo do The Best Fifa. É a sexta vez que o camisa 10 do Barcelona e da seleção argentina é escolhido por premiações da Fifa. O atacante bateu o zagueiro do Liverpool Virgil van Dijk e o atacante da Juventus Cristiano Ronaldo para ser escolhido.

O argentino já havia faturado a honraria em 2009, com o antigo prêmio de Melhor do Mundo da Fifa; e em 2010, 2011, 2012 e 2015, pelo FIFA Ballon d’Or, parceria da federação com a revista francesa France Football. Com seis escolhas, Messi desempata disputa pessoal com Cristiano Ronaldo, que soma cinco premiações, e se iguala a Marta, como atleta que mais venceu o prêmio.

Messi volta a ser nomeado o maior jogador do futebol mundial após três anos. Em 2016 e 2017, o argentino ficou em segundo atrás de Cristiano Ronaldo. Já na última premiação, o camisa 10 não figurou entre os três primeiros e Modric foi premiado.

Na temporada 2018/2019, Messi marcou 51 gols e deu 22 assistências pelo Barcelona em 50 jogos. O camisa 10 ajudou a equipe catalã a vencer o Campeonato Espanhol e chegou às semifinais do Liga dos Campeões. Na seleção argentina, foram três gols e uma assistência em oito jogos, além do 3º lugar da Copa América no Brasil.