Keno marca duas vezes e comanda classificação do Pyramids

Keno segue em ótimo momento no futebol egípcio. Nesta terça-feira, o ex-jogador do Palmeiras marcou dois gols e comandou o Pyramids na vitória de 3 a 1 sobre o Tanta FC, que classificou o clube para as oitavas de final da Copa do Egito.

O show do brasileiro começou aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o placar anotava 1 a 0 para os rivais. Ele pegou a bola pelo lado esquerdo do ataque, passou por quatro jogadores e, de chapa, de fora da área, mandou no ângulo.

Aos 9 minutos da segunda etapa, o atacante recebeu pelo lado esquerdo, pedalou pra cima do marcador e, novamente de chapa e de fora da área, tocou no ângulo pra fazer 2 a 1. O outro tento foi do egípcio Mohamed Magdy, de pênalti. Os gols do Tanta foram de Mohamed Shika e Khaliq.

Com os dois desta terça, Keno já soma sete bolas na rede e duas assistências em nove atuações pelo clube, o que significa uma participação direta em gol por jogo.

Feliz por mais uma bela exibição e pela classificação, o brasileiro falou sobre a vitória. ”Fico contente por seguir ajudando o Pyramids. Desde que eu cheguei, o pessoal demonstrou muita confiança em mim e estou me dedicando ao máximo para poder retribuir em campo. Conseguimos a classificação, que era o nosso objetivo, e todo mundo está de parabéns”, vibrou o ex-Palmeiras.

Com a classificação na Copa do Egito garantida, o Pyramids volta a focar no Campeonato Egípcio. Com 16 pontos em oito partidas, a equipe segue invicta e ocupa a terceira posição na tabela, com um ponto a menos que o Zamalek e o El Entag El Harby, primeiros colocados. O próximo compromisso da equipe de Keno e Rodriguinho será no dia 15 de outubro, justamente contra o Zamalek.