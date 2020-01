France Football revela lista de indicados à Bola de Ouro com três brasileiros

Nesta segunda-feira, a revista France Football anunciou por meio de suas redes sociais a lista inicial de 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro, que nomeia o melhor jogador da temporada. Três brasileiros aparecem entre os nomes: Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Alisson e Roberto Firmino, ambos do Liverpool.

A expectativa é de que os três finalistas sejam os mesmos do prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela Fifa, Na ocasião, Lionel Messi, do Barcelona, Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Van Dijk, do Liverpool, ficaram no top 3. O argentino acabou conquistando a honraria.

No ano passado, o troféu foi para o croata Luka Modric, que também foi o vencedor do The Best Fifa. O camisa 10 do Real Madrid deu fim à dinastia de Messi e Cristiano Ronaldo, que dividiram o prêmio por dez anos, após vencer a Liga dos Campeões pela terceira vez consecutiva e conduzir sua seleção rumo ao segundo lugar da Copa do Mundo da Rússia.

A France Football também divulgou as jogadoras que disputarão o título de melhor do mundo. Os destaques ficam por conta de Alex Morgan e Megan Rapinoe, campeãs mundiais com a seleção dos Estados Unidos, e da brasileira Marta.

O vencedor será anunciado em cerimônia realizada no dia 2 de dezembro em Paris. Além dos troféus de melhor jogador e jogadora, também serão entregues o Troféu Kopa, dado ao melhor atleta sub-21, e o Troféu Yashin, para o melhor goleiro.

Confira todos os jogadores indicados ao prêmio Ballon d’Or:

Sadio Mané (Liverpool)

Roberto Firmino (Liverpool)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Alisson (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool)

Sergio Aguero (Manchester City)

Bernardo Silva (Manchester City)

Raheem Sterling (Manchester City)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Frenkie De Jong (Barcelona)

Lionel Messi (Barcelona)

Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Antoine Griezmann (Barcelona)

Hugo Lloris (Tottenham)

Heung-min Son (Tottenham)

Dusan Tadic (Ajax)

Donny van de Beek (Ajax)

Kylian Mbappé (PSG)

Marquinhos (PSG)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Eden Hazard (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

João Félix (Atlético de Madrid)

Kalidou Koulibaly (Napoli)