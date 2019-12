Ex-Palmeiras, Keno marca pela primeira vez após lesão assustadora

O atacante Keno foi o grande nome da goleada de 4 a 0 do Al-Jazira sobre o Wahda Abu Dhabi, nesta sexta-feira, fora de casa, em jogo válido pela sétima rodada da Copa do Golfo Arábico. Completamente recuperado de uma lesão no ligamento medial colateral do joelho esquerdo, que o afastou dos gramados por quase dois meses, o jogador foi titular pelo terceiro jogo seguido, balançou as redes e ainda deu uma assistência.

Após a partida, Keno comemorou o gol e a grande atuação. ”Estou muito feliz por poder jogar sem qualquer tipo de incômodo e, acima de tudo, por conseguir ajudar o time. Hoje, fui feliz, marquei gol, dei assistência e pude participar bem da partida. Saio de campo bem satisfeito com o desempenho do nosso time. Já joguei três partidas após tratar a lesão e me sinto cada vez melhor. Aos poucos, estou recuperando o ritmo de jogo e sei que posso melhorar ainda mais”, afirmou.

”Qualquer tipo de lesão é horrível e nenhum jogador gosta de ficar parado. Foi apenas um curto período e graças a Deus já passou. Estou completamente recuperado e agora eu só quero olhar pra frente e fazer de tudo para ajudar o clube a ir em busca dos objetivos”, completou.

Keno chegou ao Al-Jazira após se destacar na última temporada pelo Pyramids, do Egito, e, antes, pelo Palmeiras. No atual clube, o atacante soma dois gols e duas assistências em nove partidas.

O próximo compromisso de Keno e seus companheiros será nesta quarta-feira, novamente fora de casa, contra o Hatta Club, pela oitava rodada do Campeonato Emiradense.