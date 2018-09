Ex-Palmeiras faz dois e ajuda Carille a vencer primeira no Al-Wehda

O ex-treinador do Corinthians Fabio Carille conquistou sua primeira vitória no comando do Al-Wehda, da Arábia Saudita, na tarde deste sábado. O confronto, válido pela terceira rodada do Campeonato Saudita, foi contra o Al-Raed e terminou em 4 a 1, com dois desses tentos marcados pelo ex-Palmeiras Fernandão.

Logo no início da partida, aos cinco minutos, Fernandão abriu caminho para a goleada, ampliando a vantagem 12 minutos depois. El Ghanassy descontou na segunda etapa, mas o time de Carille completou o placar com Jaber e Marcos Guilherme.

Essa foi a primeira vitória da equipe na competição. Nas outras duas oportunidades empatou em 0 a 0 com Al-Hazm Rass e o Al Fatech. Na próxima rodada, o adversário dos comandados de Carille enfrenta Al Ittihad, líder da competição.