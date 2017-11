EUA planejam chamar Itália e outros países para torneio paralelo à Copa

Os Estados Unidos não estarão na Rússia em 2018, após não conseguirem classificação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Porém, isso não significa que a seleção norte-americana não estará em ação durante o período do Mundial.

De acordo com a revista Sports Illustrated, a federação do país pretende organizar um torneio paralelo à Copa, incluindo outras seleções tradicionais que acabaram decepcionando no qualificatório.

Assim, os organizadores pretendem convidar as europeias Holanda e Itália, além de Chile, Camarões e Gana. A entrada de outros países não foi citada, mas como o formato do torneio ainda não foi explicado, poderiam haver mais times.

Ainda de acordo com a reportagem, o torneio ainda não saiu do papel, sendo apenas uma ideia incipiente até o momento. Nem mesmo o local no qual seriam disputados os jogos foi revelado pela revista.

Fora da Copa, os EUA não participarão de um Mundial pela primeira vez desde 1986, quando não se qualificou para o torneio disputado no México. Desde 1990, jogou todas, tendo como melhor resultado as quartas de final em 2002, na Coreia do Sul e no Japão.