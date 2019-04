Cristiano Ronaldo chega a 600 gols por clubes na carreira

Neste sábado, a Juventus não teve uma atuação de encher os olhos contra a Internazionale de Milão, em clássico que terminou empatado em 1 a 1. No entanto, ao menos um jogador bianconero pôde comemorar após o apito final: Cristiano Ronaldo, que chegou a 600 gols na carreira, contando apenas os tentos marcados por clubes.

Ao todo CR7 vestiu as camisas de quatro times em sua carreira de jogador de futebol profissional. No Sporting-POR, o atacante balançou a rede cinco vezes. No Manchester United-ING já foram 118 gols, enquanto no Real Madrid-ESP foram 390. Para completar, em uma temporada na Juventus-ITA, o camisa sete anotou 27 tentos.

O gol de número 600 do português em clubes aconteceu aos 17 minutos da etapa final contra o time nerazzurri, após ótima tabela pelo lado esquerdo do campo. Na entrada da área, o craque recebeu um belo passe de calcanhar de Pjanic e emendou um forte chute de canhota, no cantinho direito, para igualar o marcador no San Siro.

Se contabilizados os 85 gols marcados pela seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo, por consequência, soma 685 gols na carreira.

Vale destacar também que, com a conquista antecipada do título da Serie A pela Juve, o português também se tornou o primeiro jogador da história a levantar os canecos dos campeonatos Italiano, Espanhol e Inglês na carreira.