Com Daniel Alves e outros nove brasileiros, Fifa divulga os concorrentes à seleção da temporada

Na manhã desta quinta-feira, a Fifa divulgou a lista dos 55 indicados para o Fifpro’s World 11, que elege os melhores jogadores do mundo por posição. O país com mais candidatos ao prêmio é o Brasil, com 10 jogadores.

Os brasileiros que disputam vaga na seleção da temporada são Alisson, Ederson, Daniel Alves, Alex Sandro, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro, Arthur, Roberto Firmino e Neymar.



Em 2018, Daniel Alves e Marcelo foram os únicos brasileiros entre os 11 jogadores premiados pela Fifa. Na ocasião, a seleção foi formada por: David De Gea; Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Luka Modric, N’Golo Kante e Eden Hazard; Kylian Mbappé, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Os 11 escolhidos serão anunciados no dia 23 de setembro, no evento da Fifa que ocorre em Milão, na Itália. Além da seleção da temporada, a entidade vai eleger o melhor jogador do mundo, o melhor treinador e o gol mais bonito do ano.

Who will be #TheBest? We now know the finalists 👇 — FIFA.com (@FIFAcom) September 2, 2019

Confira todos os 55 indicados à seleção da temporada:

GOLEIROS (5)

Alisson Becker (Brasil, Liverpool FC)

David De Gea (Espanha, Manchester United)

Ederson Moraes (Brasil, Manchester City)

Jan Oblak (Eslovênia, Atlético de Madri)

Marc-Andre ter Stegen (Alemanha, FC Barcelona)

DEFENSORES (20)

Jordi Alba (Espanha, FC Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (Inglaterra, Liverpool FC)

Daniel Alves (Brasil, Paris Saint-Germain / São Paulo)

João Cancelo (Portugal, Juventus / Manchester City)

Daniel Carvajal (Espanha, Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Itália, Juventus)

Virgil van Dijk (Holanda, Liverpool FC)

Diego Godin (Uruguai, Atlético / Internacional)

Joshua Kimmich (Alemanha, Bayern de Munique)

Kalidou Koulibaly (Senegal, SSC Napoli)

Laporte Aymerico (França, Manchester City)

Matthijs de Ligt (Holanda, Ajax / Juventus)

Gerard Pique(Espanha, Barcelona)

Sergio Ramos (Espanha, Real Madrid)

Andrew Robertson (Escócia, Liverpool FC)

Alex Sandro (Brasil, Juventus)

Thiago Silva (Brasil, Paris Saint-Germain)

Raphael Varane (França, Real Madrid)

Marcelo Vieira ( Brasil, Real Madrid)

Kyle Walker (Inglaterra, Manchester City)

MEIO-CAMPISTAS (15)

Sergio Busquets (Espanha, FC Barcelona)

Casemiro (Brasil, Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City)

Christian Eriksen (Dinamarca, Tottenham Hotspur)

Frenkie de Jong (Holanda, Ajax / FC Barcelona)

Eden Hazard (Bélgica, Chelsea / Real Madrid)

N’Golo Kante (França, Chelsea)

Toni Kroos (Alemanha, Real Madrid)

Arthur Melo (Brasil, FC Barcelona)

Luka Modric (Croácia, Real Madrid)

Paul Pogba (França, Manchester United)

Ivan Rakitic (Croácia, FC Barcelona)

Bernardo Silva (Portugal, Manchester City)

Dusan Tadic(Sérvia, Ajax)

Arturo Vidal (Chile, FC Barcelona)

ATACANTES (15)

Sergio Aguero (Argentina, Manchester City)

Karim Benzema (França, Real Madrid)

Roberto Firmino (Brasil, Liverpool FC)

Antoine Griezmann (França, Atlético / FC Barcelona)

Harry Kane (Inglaterra, Tottenham Hotspur)

Robert Lewandowski (Polônia, Bayern de Munique)

Sadio Mane (Senegal, Liverpool FC)

Kylian Mbappe (França, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona)

Neymar Junior (Brasil, Paris Saint-Germain)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus)

Mohamed Salah (Egito, Liverpool FC) )

Heung-Min Son (Coréia do Sul, Tottenham Hotspur)

Raheem Sterling (Inglaterra, Manchester City)

Luis Suarez (Uruguai, FC Barcelona)

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com