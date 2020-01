Bayern não deve exercer opção de compra e Coutinho retornará ao Barcelona

Depois de não conseguir se firmar no Barcelona, o cenário para Philippe não foi muito melhor no Bayern de Munique. O desempenho do brasileiro nos bávaros é irregular e a tendência é que o clube não exerça a opção de compra do jogador.

A informação é do jornal alemão Bild. Coutinho foi emprestado ao Bayern até o final desta temporada pelo Barcelona e uma cláusula de opção de compra foi estipulada em 120 milhões de euros (cerca de R$ 555 milhões). O time de Munique não deve gastar essa alta quantia e o brasileiro retornará ao clube catalão.

Ivan Perisic, que está emprestado pela Internazionale ao Bayern, deve ter sua opção de compra exercida. Isso porque o valor é substancialmente menor do que o de Coutinho: 20 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões).

Coutinho tem contrato com o Barcelona até 2023. O meia foi a contratação mais cara da história do clube, que pagou 130 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões) para contar com o jogador. Com Quique Setién no comando dos catalães, o brasileiro poderia ter uma nova chance na próxima temporada.