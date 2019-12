Atacante ex-Corinthians e Santos reforça clube da 1º da divisão do Japão

Léo Souza, atacante com passagem nas categorias de base de Corinthians e Santos, reforça o Urawa Reds, da primeira divisão do Japão. O contrato vai até dezembro de 2022.

Léo tem 22 anos e subiu degraus no futebol japonês. Em 2018, foi artilheiro da terceira divisão, pelo Gainare Totorri. Neste ano, goleador da “Série B” com o Albirex Nigata. A média sempre beirou um gol por jogo.

“Quando topei o desafio em sair do Brasil e apostar no mercado asiático, mesmo chegando para jogar na terceira divisão, eu sonhava em atuar na J-League. Sempre disse isso aos meus familiares, às pessoas que trabalham comigo e aos meus amigos. E sempre dizia que faria mais de 50 gols em dois anos no Japão. Minhas metas e sonhos foram alcançados e hoje tenho a honra de assinar com este clube que é gigante no país e que possui uma torcida apaixonada e maravilhosa. Não vejo a hora de marcar meu primeiro gol atuando em Saitama”, diz Léo.

Léo Souza se apresenta ao Urawa Reds em 4 de janeiro, no início da pré-temporada. O centroavante passou pelo Santos (2016/2017), Rio Verde-GO (2017), Ituano (2015-2016), Corinthians (2012-2015) e Red Bull (2011).