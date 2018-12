Finalista, Oswaldo comemora retorno ao Japão e destaca melhora no futebol local

De volta ao Japão depois de sete anos, Oswaldo de Oliveira se mostrou muito contente em retornar ao país. Nesse meio tempo, Oswaldo colecionou passagens por grandes clubes do Brasil como Corinthians, Palmeiras, Santos, Sport, Atlético-MG, Botafogo e Flamengo, além do Al-Arabi, do Qatar.

“Sempre tive muita vontade de voltar para o Japão, um país que tem o futebol em franca evolução. Exportando jogadores para o mercado europeu. Muitos jovens despontando. É um país que eu adoro viver, gosto muito de participar da vida aqui, mesmo fora do futebol. Estou muito feliz em ter voltado para cá”, afirmou Oswaldo em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Seu atual time no país, o Urawa Red Diamonds disputará a grande decisão da Copa do Imperador contra o Vegalta Sendai, neste domingo, dia 9, às 7h (de Brasília). Bicampeão da competição pelo Kashima Antlers, em 2007 e 2010, o comandante da equipe japonesa terá que lidar com o desgaste dos atletas para conseguir o tri.

“Nosso time está muito cansado, com muitos problemas médicos. Nosso elenco é muito enxuto, praticamente não temos peça de reposição e isso dificulta muito. Mas nós estamos muito empenhados. Nesse momento a motivação está em um nível muito alto. Todo mundo quer ganhar esse título para poder participar da Copa da Ásia no ano que vem”, concluiu o experiente treinador.

*Especial para a Gazeta Esportiva