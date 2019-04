Seleção feminina perde amistoso para a Espanha e chega a 8 derrotas consecutivas

Em preparação para a Copa do Mundo Feminina, que ocorre em junho, a Seleção Brasileira Feminina enfrentou a Espanha em amistoso e foi derrotada pelo placar de 2 a 1. A partida foi disputada no Estádio Municipal Vicente Sanz, em Don Benito (Espanha), e o gols foram marcados por Putellas e Torrecilla para as donas da casa, e Marta para o Brasil.

A equipe que entrou em campo foi composta por: Bárbara; Letícia (Raquel), Érika, Mônica e Joyce (Andressa); Thaisa (Luana) e Formiga; Adriana (Jucinara), Marta, Geyse (Poliana) e Debinha (Darlene).

Com o resultado, o time do técnico Vadão chega a oito derrotas consecutivas, tendo vencido pela última vez no dia 29 de julho do ano passado – placar de 2 a 1 contra a seleção japonesa.

A cerca de dois meses para o Mundial da França, a Seleção feminina ainda tem um jogo para se preparar e tentar quebrar a sequência ruim. Na próxima segunda-feira (8), o Brasil enfrenta a Escócia, às 15h (de Brasília), em San Pedro de Pinatar, também na Espanha.

Pela Copa do Mundo, a Seleção estreia contra a Jamaica, dia 9 de junho, às 11h30 (de Brasília). O Grupo C ainda tem Austrália e Itália.