São Paulo e Palmeiras vencem pela Série A2 do Brasileiro feminino

Os paulistas deram show na segunda rodada da série A2 do Campeonato Brasileiro feminino nesta quarta-feira. Jogando fora de casa, o São Paulo aplicou goleada de 6 a 0 na Chapecoense em Santa Catarina. Já o Palmeiras derrotou a Portuguesa por 2 a 0 no Canindé.

Mantendo o 100% de aproveitamento, o Tricolor venceu com gols de Valéria, Ottilia, Jaqueline (duas vezes), Yaya e Larissa Santos. A estrela da equipe Cristiane ficou de fora do confronto devido a um desconforto na panturrilha sofrido no aquecimento. O triunfo colocou o São Paulo na primeira colocação do grupo 6, com seis pontos e sete no saldo de gols.

Já o Palmeiras não goleou, mas construiu boa vitória contra o rival paulista. Com tentos anotados por Bianca e Luana, ambos na segunda etapa, a equipe alviverde também alcançou o primeiro lugar de seu grupo, o 4, com duas vitórias em dois jogos.