São Paulo e Corinthians vão decidir Paulista Feminino no Morumbi e na Arena

As partidas das finais do Campeonato Paulista Feminino já têm data e local para serem realizadas. Na noite desta sexta-feira, a Federação Paulista de Futebol confirmou a realização dos jogos entre São Paulo e Corinthians no Morumbi e na Arena, nos dias 2 e 16 de novembro.

O primeiro embate acontece na casa são-paulina, às 11 horas (de Brasília), enquanto a decisão fica para o estádio alvinegro, no mesmo horário.

FINAL MAJESTOSA!

Corinthians e São Paulo vão decidir o título do Paulista Feminino 2019 no estádio do Morumbi e na Arena Corinthians. Em comum acordo, os dois clubes finalistas do Paulista Feminino 2019 e a FPF definiram o agendamento dos jogos finais nos dias 2 e 16 de novembro. pic.twitter.com/mewKu6J8Pm — FPF (@FPF_Oficial) September 27, 2019

Nas semifinais, o São Paulo eliminou o Santos ao vencer o duelo de ida por 3 a 2 e empatar a volta em 2 a 2. O Corinthians, por sua vez, teve menos dificuldades para eliminar a Ferroviária, já que construiu um 9 a 1 no placar agregado, com duas goleadas – 4 a 0 no embate inicial e 5 a 0 no derradeiro.

Antes, porém, o Timão disputa a final do Campeonato Brasileiro, em partida justamente contra a Ferroviária, neste domingo, ás 14 horas (de Brasília), no Parque São Jorge. Após um empate por 1 a 1 na Fonte Luminosa, o vencedor leva o título.