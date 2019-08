Santos bate Ferroviária e abre vantagem nas quartas do Brasileiro Feminino

Na partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, o Santos venceu a Ferroviária e abriu vantagem na disputa pela vaga nas semifinais. Em confronto realizado na Fonte Luminosa, em Araraquara, as Sereias da Vila conseguiram o triunfo pelo placar de 2 a 1. Claudia Soto, com um gol olímpico, e Maria Alves marcaram para as visitantes, enquanto Kamilla descontou para as donas da casa.

Na primeira etapa, a equipe santista se mostrou superior, mesmo jogando fora de seus domínios. Depois de criar duas boas chances, Maria Alves abriu o placar aos sete minutos de jogo. Katielle cruzou para a área e a camisa 5 mandou para o fundo das redes. Aos 28, a chilena Claudia Soto ampliou o marcador ao cobrar escanteio direto para o gol.

Na volta do intervalo, a Ferroviária chegou a ameaçar a vantagem das Sereias da Vila, descontando aos nove minutos da segunda etapa, com Kamilla. Contudo, o Santos conseguiu segurar a vitória, saindo na frente pela classificação à próxima fase.

O jogo de volta etá marcado para o próximo dia 3 de setembro, terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Antes disso, as duas equipes jogam pelo Campeonato Paulista Feminino. As santistas recebem o São Paulo na quarta-feira (21), às 15h, no Pacaembu. Já as Guerreiras Grenás enfrentam o líder Corinthians, no domingo (17), às 15h, na Arena da Fonte Luminosa.