Corinthians vence o São Paulo, bate recorde e conquista o Paulista feminino

O Corinthians sobrou diante do São Paulo na manhã deste sábado e conquistou, de forma invicta, o título do Campeonato Paulista Feminino. Jogando em sua casa, o Timão se impôs durante todo o jogo e venceu por 3 a 0, com gols de Victoria Albuquerque, Juliete e Milene. No placar agregado da final, O Alvinegro superou o Tricolor por 4 a 0.

Esta foi a terceira final do Corinthians no ano. O saldo da equipe de Arthur Elias é positivo. Afinal, o Timão conquistou a Libertadores e o Paulista e foi derrotado apenas no Campeonato Brasileiro.

Além do título, a torcida do Timão tem mais um motivo a comemorar. O Majestoso bateu o recorde de público em jogos de futebol feminino no Brasil, com 28.609 torcedores presentes na Arena Corinthians.

A FIEL É F&DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 2T I 44 min I Corinthians 3 x 0 São Paulo pic.twitter.com/e8d3t64aN1 — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 16, 2019



O Jogo – O Corinthians não demorou para demonstrar a sua superioridade. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Giovanna Crivelari desviou uma bola de cabeça, que sobrou para Victoria Albuquerque bater de cobertura e marcar um golaço.

Mesmo com o gol sofrido, o São Paulo seguiu com poucas chegadas ao ataque das mandantes. A equipe de Lucas Piccinato até tentava pressionar a saída de bola, mas a marcação era facilmente superada com a troca de passes das corintianas.

O Timão seguiu criando boas chances de gol e fazendo jogadas de efeito. A equipe chegou a balançar as redes em mais duas oportunidades no primeiro tempo, mas ambos os gols foram anulados por impedimento.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! O Timão leva para os vestiários a vantagem de 1 a 0. Gol corinthiana foi anotado por Victoria Albuquerque, artilheira do Paulistão com 11 tentos. INTERVALO I Corinthians 1 x 0 São Paulo — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 16, 2019



O cenário da segunda etapa não foi diferente e, assim como no primeiro tempo, o Timão marcou logo no início. Aos três minutos, as mandantes aproveitaram um bom contra-ataque para ampliar com Juliete.

Com 3 a 0 no placar agregado, o Corinthians passou a ter um ritmo mais lento, mas ainda assim atacava com perigo. A efetividade no setor ofensivo fez com que aos 35 minutos Milene balançasse as redes para sacramentar o título inédito para o clube.



FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SÃO PAULO

Local: Arena Corinthians, São Paulo, SP

Data: 16 de novembro de 2019 (sábado)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa

Cartões amarelos: Antonia e Natane (SPFC). Milene (SCCP)

Gols:

CORINTHIANS: Victoria Albuquerque, aos 4 minutos do 1ºT, Juliete, aos 3 minutos do 2ºT e Milene, aos 35 minutos do 2ºT

CORINTHIANS: Tainá Borges (Lelê); Katiuscia, Pardal, Erika e Juliete; Grazi (Ingryd), Gabi Zanotti e Victoria Albuquerque (Cacau); Tamires (Suellen), Giovanna Crivelari (Paulinha) e Millene (Maiara)

Técnico: Arthur Elias

SÃO PAULO: Carla; Antonia, Bruna (Roberta), Thaís e Natane; Yaya, Ari e Brenda (Andressa); Jaqueline (Giovana), Valéria e Cristiane

Técnico: Lucas Piccinato