Futebol ao vivo: veja onde assistir os jogos desta quarta-feira

Outros jogos:

13h30 – Campeonato Holandês – PSV x Groningen (ESPN)

14h00 – Campeonato Espanhol – Mallorca x Atlético de Madrid (ESPN Brasil)

14h00 – Campeonato Italiano – Roma x Atalanta (DAZN)

15h00 – Campeonato Espanhol – Valencia x Getafe (Fox Premium)

15h45 – Copa da Liga Inglesa – Milton Keynes Dons x Liverpool (ESPN)

15h45 – Copa da Liga Inglesa – Chelsea x Grimsby Town (ESPN 2)

16h00 – Campeonato Espanhol – Real Madrid x Osasuna (ESPN Brasil)

16h00 – Campeonato Francês – PSG x Reims (DAZN)

16h00 – Campeonato Italiano – Fiorentina x Sampdoria (DAZN)

16h00 – Campeonato Italiano – Genoa x Bologna (DAZN)

16h00 – Campeonato Italiano – Inter de Milão x Lazio (DAZN)

16h00 – Campeonato Italiano – Napoli x Cagliari (DAZN)

16h00 – Campeonato Brasileiro Sub-20 – Palmeiras x Corinthians (SporTV)

18h00 – Gazeta Esportiva (TV Gazeta)

19h15 – Campeonato Brasileiro Série B – Paraná x Ponte Preta (SporTV e Premiere)

19h30 – Campeonato Brasileiro Série A – Ceará x Cruzeiro (Premiere)

20h08 – MLS – New York City x Atlanta United (DAZN)

21h08 – MLS – Minnesota United x Sporting KC (DAZN)

21h30 – Campeonato Brasileiro Série A – Flamengo x Internacional – Globo (RJ e RS) e Premiere

21h30 – Campeonato Brasileiro Série A – São Paulo x Goiás – Globo (SP e GO) e Premiere

21h30 – Campeonato Brasileiro Série A – Bahia x Botafogo – Globo (BA) e Premiere

21h30 – Copa Sul-Americana – Independiente Del Valle x Corinthians (DAZN)

22h38 – MLS – Real Salt Lake x Los Angeles Galaxy (DAZN)

23h38 – MLS – Portland Timbers x New England (DAZN)

23h38 – MLS – Los Angeles FC x Houston Dynamo (DAZN)

00h08 – MLS – Sj Earthquakes x Philadelphia Union (DAZN)