Firmino é acusado de racismo e federação pode abrir investigação

O triunfo e a classificação do Liverpool sobre o Everton pela FA Cup não trouxe apenas boas notícias para quem veste as cores dos Reds. Depois de uma confusão no decorrer da partida, o brasileiro Roberto Firmino foi citado na súmula por supostas ofensas raciais contra Holgate, defensor rival, e pode ser investigado pela Federação Inglesa (FA), que deve abrir um processo nos próximos dias.

O lance que envolveu toda a polêmica aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Firmino foi empurrado por Holgate para fora do gramado e acabou se chocando com os torcedores na arquibancada do Estádio de Anfield. Enfurecido, o brasileiro foi até o adversário e proferiu insultos em português. Porém, as palavras que possivelmente teriam sido de ofensas raciais ficaram encobertas na imagem, segundo publicação do jornal inglês The Guardian.

O lance foi citado pelo árbitro Bob Madley na súmula divulgada após a partida, mesmo sem nenhum dos atletas terem recebido cartão amarelo pela confusão, abrindo espaço para uma possível investigação por parte da Federação Inglesa contra o atacante brasileiro. Após a partida, a autoridade da partida voltou a conversar em particular com o jovem zagueiro do Everton.

Após a partida, Jurgen Klopp teve de comentar sobre o tema na entrevista coletiva, mas revelou não ter tido total conhecimento do fato, apesar dos comentários do árbitro na saída do campo. “Ouvi algo sobre isso, mas não posso dizer muito. O quarto árbitro disse alguma coisa para mim. Eu não ouvi as palavras, então achei que eles iriam investigar a falta do Holgate. É como eu havia entendido no início. Depois do jogo o quarto árbitro me informou, mas não foi o que eu tinha entendido”, disse o comandante do Liverpool.

As proporções que o lance polêmico ganhou na imprensa inglesa fizeram com que o Liverpool divulgasse, por meio de seu porta-voz, uma nota de esclarecimento relatando que ajudará na conclusão das suposições. “O clube e o jogador irão contribuir inteiramente com as autoridades relevantes para garantir que todas as conclusões sejam plenamente definidas e julgadas. Enquanto não houver um processo em andamento, não faremos mais comentários”, apontou o clube.