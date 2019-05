Fifa confirma banimento de Del Nero do futebol para sempre

Em nota divulgada à imprensa, a Fifa confirmou nesta segunda-feira o banimento de Marco Polo Del Nero de todas as atividades relacionadas a futebol para sempre, tanto em âmbito nacional quanto internacional. O brasileiro já havia recebido a sentença do Comitê de Ética da entidade, que foi confirmada em segunda instância pelo Comitê Apelativo do órgão, depois do recurso exigido pela defesa.

Del Nero foi enquadrado em cinco artigos do código ético da Fifa: propina e corrupção (artigo 21), oferecer e aceitar presentes e outros benefícios (artigo 20), conflito de interesses (artigo 19), lealdade (artigo 15) e regras gerais de conduta (artigo 13).

Além de não poder participar de nenhuma atividade esportiva ou administrativa que tangencie o futebol, o ex-presidente da CBF foi multado em um milhão de francos suíços (R$ 4 milhões). A investigação identificou que Del Nero recebeu propinas em troca de favorecimentos a veículos midiáticos em contratos relacionados aos direitos de transmissão e de marketing de diversos torneios, incluindo a Copa América, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil.

Aos 78 anos, Del Nero foi presidente da Federação Paulista de Futebol no período de 2003 a 2015. Depois do fim do mandato, tornou-se presidente da CBF, assumindo o lugar que era antes ocupado por José Maria Marin, que hoje está preso nos Estados Unidos, cumprindo sentença de quatro anos por conta de crimes cometidos enquanto dirigia a entidade.