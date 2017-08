Fagner destaca filosofia longeva e vê Corinthians como exemplo

Uma década após deixar o Corinthians, no ano do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral direito Fagner acredita defender um clube completamente diferente daquele da sua primeira passagem. Para ele, o líder do Campeonato Brasileiro tem padrão europeu.

“O Corinthians acabou se tornando um exemplo no Brasil. Qualquer clube europeu tem a sua filosofia de jogo. É assim aqui. Os atletas que chegam têm que se habituar à filosofia do clube, e não o clube ao atleta. O Corinthians já vem com a sua filosofia há anos, o que o tornou um clube vencedor”, comentou Fagner.

De fato, o Corinthians não mudou muito o seu estilo aguerrido durante as passagens de Mano Menezes e Tite, mentores do hoje elogiado Fábio Carille. As exceções ficaram por conta das curtas passagens de Adilson Batista, Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira.

“Quando o atleta entende a filosofia do clube, as coisas tendem a dar certo e são formadas equipes vencedoras. Vejo o Corinthians com um padrão, pronto para conquistar títulos dessa maneira”, insistiu Fagner.

O lateral direito ainda avisou que o Corinthians não mudará a sua forma de jogar mesmo após ficar mais visado, graças à impressionante campanha que faz no Brasileiro. O líder invicto, com os seus 47 pontos ganhos, ganhou um longo período de inatividade (o jogo contra a Chapecoense, em excursão, foi adiado) para se renovar. Só voltará a campo no sábado de 19 de agosto, contra o Vitória, em Itaquera.

“Futebol é muito repetição. Conseguimos aprimorar o nosso padrão de jogo, a nossa filosofia, e isso não mudará em duas semanas. O que a gente está fazendo agora é apenas a repetição do que já vinha sendo feito”, simplificou Fagner.