Exame descarta lesão, mas Victor Luis ainda é dúvida para terça

O lateral esquerdo Victor Luis, que deixou o clássico contra o Corinthians, no último sábado, na arena do rival, reclamando de dores na coxa esquerda, não tem lesão no local. De acordo com a assessoria de imprensa do Palmeiras, o atleta tem apenas uma sobrecarga no local causou a substituição no Derby.

“O atleta Victor Luis realizou exames e foi descartada lesão muscular no adutor. Foi constatada apenas uma sobrecarga no tendão”, diz a nota palmeirense. A equipe treinou neste domingo e tem mais um dia de preparação até o jogo de terça, às 21h30 (de Brasília), contra o Alianza Lima, no Allianz Parque.

Mesmo sem lesão, o defensor é dúvida para encarar os peruanos, principalmente pelo curto espaço de tempo entre o duelo e o embate disputado com o Corinthians. Caso ele não esteja em campo, seu substituto deve ser Diogo Barbosa, que estreou na temporada justamente no Derby de sábado, em Itaquera.

