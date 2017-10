Em seu 77º aniversário, Pelé é homenageado por Santos e CBF

Na manhã desta segunda-feira, Santos e CBF (Confederação Brasileira de Futebol) iniciaram as homenagens ao 77º aniversário de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Foi, sobretudo, vestindo estas duas camisas que o ex-jogador ganhou o apelido de “Rei do futebol” e se tornou uma lenda no esporte.

Pelo alvinegro praiano, Pelé foi revelado e disputou 1116 partidas entre os anos de 1956 e 1974. Dos 1281 gols que marcou ao longo da carreira, 1091 foram pelo time da Vila Belmiro. Foram 10 títulos estaduais, seis do Campeonato Brasileiro, dois da Copa Libertadores e dois Mundiais entre os principais conquistados por ele no Santos.

23/10/1940. Nascia aquele que se tornaria o grande Rei do Futebol. Parabéns, @Pele! A nação santista saúda o nosso rei! 👑 #Pelé77Anos pic.twitter.com/hw5uVwPCyb — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 23 de outubro de 2017

Pela Seleção Brasileira, Pelé jogou 92 jogos, marcando 77 gols. Estreou em 1957, quando tinha apenas 16 anos de idade, marcando o único gol da Amarelinha na derrota para a Argentina por 2 a 1. Em 14 anos de seleção, se sagrou campeão da Copa do Mundo em três oportunidades (1958, 1962 e 1970).