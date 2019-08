Em jogo de seis gols, Santos empata com o Sport pelo Brasileiro sub-20

Neste domingo (11), Santos e Sport se enfrentaram pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, no Estádio Ulrico Mursa, na cidade de Santos. E o confronto terminou empatado pelo placar de 3 a 3, freando as pretensões do Peixe de se aproximar do G8. Bruno Marques, duas vezes, e Wesley marcaram para os paulistas, enquanto Ewerthon, Pedro Maranhão e Alex, contra, fizeram para os pernambucanos.

Três gols saíram no primeiro tempo e os outros três no segundo. Aos quatro minutos de jogo, Bruno Marques recebeu de Doka e abriu o marcador. Aos 18, Ewerton recebeu na área e empatou. Então, já nos acréscimos, Mikael achou Pedro Maranhão, que virou para o Leão.

O Santos só conseguiu o empate aos 34 minutos da etapa final. Wesley foi lançado por Ceará e mandou para o fundo das redes. Contudo, no lance seguinte, Pardal fez o cruzamento e Alex acabou mandando contra o próprio patrimônio, deixando o Sport novamente na frente. Aos 46, Bruno Marques cabeceou para evitar a derrota santista.

Com o resultado, o Peixe terminou a rodada na 12ª colocação, somando dez pontos, e agora enfrenta o São Paulo na próxima quarta-feira (14), às 16h30 (de Brasília), no Morumbi. O Leão, por sua vez, fica na 15ª posição, com nove pontos, e joga contra o Flamengo, também na quarta-feira (14), às 15h, na Arena de Pernambuco.