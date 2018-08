Edílson Capetinha é preso em Rio Negrinho-SC

Edílson Capetinha voltou a ter problemas com a justiça neste sábado. O ex-jogador de 46 anos foi detido em Rio Negrinho (SC), onde participaria de evento esportivo. Segundo comunicado da empresa responsável pelo evento, ele foi levado ao presídio em Mafra (SC) após ter recebido intimação judicial e ser preso.

O ex-atacante, que foi campeão da Copa do Mundo de 2002, estava no hotel Pousada das Araucárias. De acordo com o Uol, a prisão foi por falta de pagamento da pensão alimentícia. Ele já foi detido pelo mesmo motivo em outras três oportunidades (2014, 2016 e 2017).

Confira o comunicado divulgado pela Holder Serviços e Eventos, empresa que realizou o evento em que Edílson participaria:

“Comunicamos que fatos alheios à nossa vontade impediram a participação do jogador Edilson Capetinha em nosso evento de hoje… Mas, ao chegar em Rio Negrinho hoje (sábado, dia 4 de agosto), recebeu uma intimação judicial e foi deslocado pela Polícia Civil até Mafra, onde atenderá resultados de processo no qual é réu.

Lamentamos pelo atleta e a todos os que aguardavam vê-lo em Rio Negrinho.

Porém, não deixaremos este imprevisto impedir o brilho deste evento, que continuará a ser sucesso até o fim.

A Holder Serviços e Eventos já está tomando as providências cabíveis para resolver a situação com os empresários do jogador.

Sem mais, estamos à disposição e desejamos novamente um excelente evento a todos, com a companhia e o talento de Marcelinho Carioca”.