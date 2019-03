Daniel Guedes, do Santos, viaja para fazer exames e fechar com o Goiás

O Goiás está perto de anunciar a contratação do lateral-direito Daniel Guedes, do Santos, por empréstimo até 31 de dezembro. O Peixe pagará uma parte menor dos salários.

O interesse e o avanço na negociação foram antecipados pela Gazeta Esportiva. O jogador de 24 anos viajou a Goiânia nesta segunda-feira para acertar a mudança, fazer exames médicos e assinar o contrato.

Depois do técnico Jorge Sampaoli optar por treinos separados do elenco para o jogador de 24 anos, o Peixe voltou a dizer “sim” ao empréstimo, mesmo com a prioridade para a venda do atleta. Antes, o acordo foi alinhavado anteriormente, mas o presidente José Carlos Peres recuou.

Além do Goiás, Bahia e Botafogo procuraram Daniel Guedes, porém, o lateral optou pelo Esmeraldino depois de uma ligação do técnico Maurício Barbieri. O Menino da Vila perdeu espaço com Sampaoli e era a terceira opção para a posição, atrás de Victor Ferraz e Matheus Ribeiro e não inscrito no Campeonato Paulista.

Daniel Guedes foi promovido ao elenco profissional do Santos em 2014. Ele tem 76 jogos pelo Peixe, com um gol marcado.

