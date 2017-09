Cuca aprova atuação, mas diz que vitória poderia ter sido mais segura

O Palmeiras foi muito superior na vitória deste domingo, sobre o Fluminense. Melhor durante os 90 minutos, o Verdão conseguiu o triunfo graças a um golaço de Egídio. Conforme dito por Abel Braga após o confronto, Cuca também viu uma atuação segura de sua equipe e fez elogios ao time.

“Acho que foi uma atuação segura, uma vitória merecedora. Tivemos o controle do jogo durante a maior parte do tempo, controlamos bem. O Fluminense teve algumas chances, não foram muitas. Saímos com toques de qualidade. Poderíamos ter tido mais tranquilidade no jogo, porque tivemos muitas possibilidades”, disse o treinador.

A principal jogada do ataque palestrino lembrou os tempos de Cuca no Atlético-MG, em 2013. Repetindo jogada de Jô, Bernard e Diego Tardelli, o Palmeiras abusou dos lançamentos para a cabeça de Deyverson, que desviou diversas bolas para que Willian e Dudu avançassem sem marcação. No momento seguinte, porém, os palmeirenses mostraram preciosismo e ineficiência na finalização.

“Estávamos errando o último toque naquela escolha final, em que certamente faríamos o segundo gol, o que nos daria tranquilidade. De maneira geral, usamos a estratégia que entendemos certa. A equipe controlou bem a partida e depois buscou explorar velocidade com Róger Guedes, Dudu e Willian. Todos participaram bem”, disse Cucam antes de falar sobre os erros de finalização da equipe.

“Não acho que seja preciosismo (que fez com que o Palmeiras perdesse oportunidades), são as escolhas naquele meio segundo que você tem. As escolhas, hoje, não foram as ideais. A gente errou aquela servida do último passe. Se estivéssemos no dia das opções certas, teríamos uma tranquilidade um pouco maior. Mas está bom. Tem resultados magros que são consistentes. A gente começou o returno 15 pontos atrás do líder, hoje a gente já tirou quatro pontos. Vamos indo, pouco a pouco”, completou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 43 pontos, se manteve na quarta colocação do Campeonato Brasileiro e diminuiu a distância para o líder Corinthians para 11 pontos. O Verdão recebe o Santos no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Palestra Itália.

