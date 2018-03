“Craque”, “diferenciado” e “decisivo”: Pedrinho sai mais forte de derrota

Confira este e outros vídeos em

O meia Pedrinho passou por um processo de fortalecimento muscular nos últimos meses, atrapalhado por uma deficiência de ferro no sangue, e demorou a alcançar o patamar pensado pela torcida após seu ótimo início em 2017. Um dos poucos alentos após a derrota por 3 a 2 para o Bragantino, no domingo, com um belo gol de fora da área, porém, ele deixou o Pacaembu mais forte nessa batalha.

“Ele é um craque, craque mesmo, diferenciado. Fico feliz de vê-lo fazendo gols e entrando bem. Vai ser um dos melhores jogadores do Brasil, pode ter certeza”, comentou o paraguaio Romero, fã confesso da habilidade do jogador, hoje, seu primeiro reserva na função de ponta direita da equipe.

Sem declarações sobre a partida porque foi escolhido para o antidoping, o canhoto ainda ouviu muitos elogios de Mateus Vital, carioca que virou um dos seus melhores amigos no elenco, principalmente pela idade (ambos nasceram em 1998) e pelo fato de dividirem quarto na concentração.

“Esse gol do Pedrinho aí no final foi bastante importante, pode ser decisivo. A gente vai entrar mais forte ainda e, precisando fazer um gol a menos, claro que fica melhor”, observou o jovem, outro que espera mais oportunidades do técnico Fábio Carille.

“Os meninos vêm treinando bem, cada vez mais buscando esse espaço, fico feliz por ter um grupo cada vez mais formado. O Pedrinho não vinha jogando por um motivo que eu já falei, agora vão encorpando o grupo”, observou o comandante, que espera um time mais organizado na quinta-feira, em Itaquera, para que sobressaia a qualidade dos seus atletas.

Já falei sobre isso, são meninos que estão pedindo espaço, cada vez mais vai ter chance. Para o individual funcionar, o coletivo tem que estar bem também. Tem que isolar esses jogadores para o um contra um. Coletivo tem que funcionar para que esses lances ocorram”, concluiu o comandante.

Para o embate da volta, no entanto, dificilmente Pedrinho será titular. Apesar da boa participação e do golaço, ele ainda não é visto como pronto para atuar 90 minutos. À espera de Jadson, que trata dores na coxa direita, Carille não deve fazer mudanças no time titular.