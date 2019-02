Corpo é encontrado na fuselagem de avião que transportava Sala

Após encontrar destroços do avião que transportava o jogador Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson, a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB, na sigla em inglês) divulgou, na manhã desta segunda-feira, que foi encontrado também um corpo no fundo do Canal da Mancha, junto da fuselagem da aeronave.

O corpo foi achado por meio de um vídeo gravado pelo submarino que está realizando as buscas, mas ainda não foi possível realizar uma identificação do cadáver.

“Tragicamente, num vídeo feito pelo veículo submarino, um ocupante está visível em meio à carcaça. A AAIB está agora avaliando os próximos passos em consulta com os familiares do piloto, do passageiro e com a polícia”, diz o trecho do comunicado.

Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson viajavam de Nantes, na França, em direção a Cardiff, no País de Gales, onde o argentino, maior contratação da história do Cardiff City, se apresentaria ao novo clube. O avião estava desaparecido desde o dia 21 de janeiro, quando sobrevoava pelo Canal da Mancha.