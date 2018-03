Corinthians recebe oferta e encaminha saída de Maycon ao Shakhtar

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians enfim recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk-UCR pelo volante Maycon nesta sexta-feira, justamente um dia depois de o canhoto ser o grande nome da vitória alvinegra sobre o Bragantino, no estádio de Itaquera. Sem confirmação dos valores, o Timão negocia a porcentagem que será cedida aos ucranianos e a possibilidade de manter o atleta até o final da temporada.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que está em conversas com o Shakhtar Donetsk sobre o interesse no atleta Maycon. A negociação está em andamento e sendo avaliada pelas partes”, disse o clube, em posicionamento oficial divulgado para a imprensa. O valor sinalizado anteriormente era de 6 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões), ainda em fevereiro, mas o time europeu não chegou a oficializar a oferta.

Apesar de já ter se conformado com o montante do mês passado, o Alvinegro sabe que Maycon se valorizou no período, sendo importante no Derby, quando atuou pela lateral esquerda, e retomando a vaga no meio-campo com a lesão de Renê Júnior. É possível que o valor seja aumentado para que o Timão libere o atleta no meio do ano, quando reabre a janela de transferências para os europeus.

A entrada dele na equipe, por sinal, foi comentada pelo técnico Fábio Carille após o triunfo da quinta-feira, justificando a demora na retomada da posição justamente pela possibilidade de saída do canhoto.

“Ele teve uma queda no ano passado, sim, junto com a minha equipe, talvez junto com o meu trabalho. Esse ano ficamos muito na dúvida de uma negociação dele, sei que estava muito adiantado na época, faltou pouca coisa, fui falando com ele, agora esfriou e a negociação atrasou. Não fosse por isso, ele seria o titular no começo do ano”, explicou Carille, que utilizou o atleta como titular em todas as partidas desde o Derby.

A princípio, Maycon chegaria para ser o substituto natural de Fred, volante canhoto brasileiro que vem sendo especulado em clubes ingleses para o próximo mercado de verão europeu e, atualmente, está a serviço da Seleção Brasileira. Dessa forma, o corintiano esperaria a provável saída do titular para assumir um papel mais preponderante na equipe.