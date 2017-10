Corinthians perde Gabriel por dois jogos; Maycon é absolvido

O Corinthians perderá o volante Gabriel em duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira, o jogador foi punido com a pena mínima prevista no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) – “provocar o público durante a partida”. O também meio-campista Maycon acabou absolvido por maioria de votos na mesma sessão.

Gabriel foi denunciado por sua comemoração no gol marcado pelo meia-atacante Clayson no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi. Na ocasião, ele se virou para a torcida rival, colocou a língua para fora e segurou o órgão genital. O gesto obsceno poderia render até seis jogos de suspensão, o que fez o Corinthians abrir mão de recorrer da sentença desde início de semana.

Já Maycon estava na pauta do STJD por ter desferido um pisão no volante Petros, no mesmo clássico. O caso foi enquadrado como “ato desleal ou hostil durante a partida”, segundo o artigo 250 do CBJD, com possibilidade de suspensão de um a três jogos.

Ao comentar as denúncias contra os seus volantes, o técnico Fábio Carille já previa que Gabriel seria punido e Maycon, absolvido. Para suprir a ausência do primeiro volante, ele tem Paulo Roberto, que se recupera de lesão muscular, e Camacho como alternativas.

