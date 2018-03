Corinthians ironiza erro de site que vendeu ingressos da final a são-paulinos

O Corinthians conseguiu uma heroica classificação na noite desta quarta-feira, na Arena Corinthians, marcando um gol nos acréscimos com Rodriguinho e passando à decisão nos pênaltis. Um pouco antes da partida, no entanto, a empresa responsável pela venda de ingressos para os são-paulinos erroneamente disponibilizou entradas para uma hipotética decisão no Morumbi, sábado.

“Hoje não, hoje não, hoje sim”, ironizou o Twitter do Alvinegro, colocando uma imagem que registrava a tela de venda de bilhetes. O erro, claramente não intencional, saiu rapidamente do ar, mas não passou ileso pelos corintianos, que agora se preparam para encarar o Palmeiras, justamente no sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena Corinthians, pela primeira decisão do Estadual.