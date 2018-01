Corinthians encara a Ferroviária com os primeiros testes de Carille

O Corinthians terá pela frente a Ferroviária na noite desta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio do Pacaembu, em duelo que vai marcar os primeiros testes do técnico Fábio Carille nesta temporada. Buscando não desgastar seus jogadores e de olho no clássico de sábado, contra o São Paulo, o treinador dará chances a alguns jogadores que não foram titulares da equipe até o momento.

As mudanças devem afetar todos os setores da equipe, principalmente do meio para frente. Carille gostou da resposta dada pelos jogadores ao novo esquema, com mais jogadores de armação e Rodriguinho e Jadson comandando as ações, mas quer saber como o time irá reagir quando não tiver ao menos um da dupla de meias. Nas pontas, a preocupação é o desgaste inicial para a posição, uma das mais afetadas pela troca na formação.

“Tenho que pensar no ano todo, provavelmente eu faça algumas coisas para o jogo de quarta, também porque tem questão de entrosamento. Independentemente de o próximo jogo ser clássico ou não, é uma programação para que eu tenha os jogadores em melhor condição física”, explicou Carille, que chegou a testar um time todo reserva na segunda-feira.

O mais provável, no entanto, é que atuem entre quatro ou cinco titulares, evitando uma perda muito grande no entrosamento. A linha de defensores é presença certa, assim como o volante Gabriel, que ficou praticamente sem substitutos devido à lesão de Paulo Roberto e à não inscrição de Jean e Fellipe Bastos no Paulista.

A expectativa, portanto, fica por conta da presença do meia Mateus Vital, principal contratação para a temporada, que formará dupla de armadores com Maycon. Aos 19 anos, ele é visto como primeira opção em caso de problemas com os dois meias titulares, mas ainda não pôde nem sequer estrear pelo clube. Em boa condição física por estar treinando desde o dia 3 de janeiro, ele já teria condição de aguentar um jogo completo.

Do outro lado, a Ferroviária, um dos poucos clubes a derrotar o Timão no primeiro semestre do ano passado, chega ao Pacaembu ainda sem vitórias no Paulista. Após dois empates nas duas primeiras rodadas, o técnico PC de Oliveira, que subiu cinco jogadores que disputaram a Copa São Paulo deste ano, tentará surpreender o Alvinegro em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FERROVIÁRIA

Local: estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 24 de janeiro de 2018, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Adriano de Assis Miranda

Assistentes: Herman Brumel Vani e Mauro André de Freitas

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Marquinhos Gabriel, Mateus Vital, Maycon e Pedrinho; Júnior Dutra

Técnico: Fábio Carille

FERROVIÁRIA: Tadeu; Alisson, Luan, Élton e Daniel Vançan; Bruno Silva, Ícaro e Élvis; Léo Castro, Hygor e Wellinton Júnior

Técnico: PC de Oliveira