Corinthians encaminha saídas e fica perto de definir elenco

O Corinthians tenta formatar cada vez mais o elenco para o técnico Fábio Carille neste início de temporada. Preocupado com a intensidade dos treinos e a possibilidade de dar chances aos jovens das categorias de base, o Timão encaminhou na sexta-feira as saídas do lateral esquerdo Moisés e do volante Jean, objetivo buscado desde o começo do Campeonato Paulista.

A diretoria deixou claro que ambas as situações estão avançadas e devem ser finalizadas até a semana que vem, dando aos atletas a condição de atuar ainda nos campeonatos estaduais. O defensor, que chegou a ser pretendido pelo futebol russo no ano passado, deve seguir caminho para um clube do Brasil. Três demonstraram interesse e esperam o “sim” do atleta.

Quanto a Jean, a diretoria acredita que o atleta não deve ser emprestado outra vez a um time nacional, como ocorrera com o Vasco, em 2017. Para os alvinegros, Jean evoluirá mais caso consiga um negócio para defender uma equipe europeia. Uma venda é vista como ideal, mas, como o atleta é dono de contrato até setembro de 2020, ele provavelmente seria cedido por empréstimo outra vez.

Atualmente, apenas os mercados do Leste Europeu estão abertos, com destaque para Ucrânia e Rússia. Outras possibilidades são centros menores, como Polônia e República Tcheca, todos sondados frequentemente pelos empresários do jogador.

Matheus Vidotto, treinando separado do grupo, espera uma proposta para decidir seu futuro. Com vínculo válido apenas até dezembro, ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano com qualquer equipe. De acordo com a diretoria, ele foi procurado pelo Sport no final do ano passado, mas recusou saída para o clube pernambucano.

Com as saídas encaminhas, a diretoria acredita que conseguiu dar mais qualidade ao elenco, já que trouxe o também volante Ralf, ídolo da torcida, multicampeão pelo clube e com passagens pela Seleção Brasileira, e o zagueiro Marllon, bem avaliado pelo primeiro semestre que teve ao lado da Ponte Preta, no ano passado.

A definição do grupo foi também uma obrigação cumprida pela cúpula alvinegra, que tem de entregar até sexta-feira os dois atletas que restam na lista de inscritos do Paulista. Para essa relação, o mais provável é que Ralf ganhe a companhia do jovem centroavante Matheus, ex-ABC, que realizará exames até este sábado para assinar com o Timão.

Outra lista, ainda mais importante, é a de inscritos na Libertadores, que tem prazo máximo para o dia 25 deste mês, prorrogável por mais um dia mediante pagamento de multa. Com 30 vagas, sem diferenciação entre atletas da base ou não, como ocorre no Paulista, o torneio continental deve marcar o último crivo de atletas a serem aproveitados durante o ano.

Atualmente, o elenco conta com 37 nomes, sem considerar as saídas encaminhadas nem as contratações acertadas, porém não oficializadas, fatores que não mudariam o número final. O ideal, na visão de Carille é baixar o número para próximo do limite da lista de inscritos, chegando a, no máximo. 32 opções.