Confira lista dos jogadores que mais se valorizaram na Europa

Nem mesmo a transferência histórica para o Paris Saint-Germain fez de Neymar o jogador mais valorizado do mundo. Nesta segunda-feira foi divulgado o estudo realizado pelo Centro Internacional de Pesquisa do Esporte (CIES) com os jogadores que mais aumentaram seu valor de mercado e o resultado chega a surpreender, principalmente pela liderança de Romelu Lukaku, grande destaque do Mancheter United no início da temporada

Além do camisa 10 do PSG, outros brasileiros também figuram a lista, como o jovem Gabriel Jesus, Phillipe Coutinho e Jemerson, todos convocados pelo técnico Tite para os dois últimos duelos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O zagueiro foi o que mais se valorizou, subindo seu valor de mercado em 17.5%. O atacante do Manchester City vem logo em seguida, com 17,3% e fechando a lista dos compatriotas está o meia do Liverpool, com um aumento de 14,2%.