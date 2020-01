1 /13 /13

O time de masters do Palmeiras enfrentou o masters do Corinthians na tarde desta quinta-feira, na Flórida, em jogo organizado pela Copa Flórida. O Palmeiras venceu o jogo por 3 a 1. Zinho, duas vezes, e Rivaldo marcaram os gols do Alviverde, enquanto Adriano descontou.(Foto: Divulgação/Rafael Ribeiro)