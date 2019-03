Como seriam os maiores clubes da Europa em 1969 com Pelé?

Já imaginou um ataque formado por Pelé e Eusébio? Pela vontade do Rei do Futebol, isso quase aconteceu. Há exatos 50 anos, em 30 de março de 1969, o jornal A Gazeta Esportiva publicou uma entrevista com o então camisa 10 do Santos e da Seleção Brasileira, na qual Pelé revela que desejava “jogar em cada grande clube europeu”.

O ainda bicampeão do mundo pela Seleção Brasileira e da Libertadores pelo Santos citou Milan, Real Madrid, Benfica e Estrela Vermelha como times onde gostaria de jogar antes de se aposentar. 50 anos depois, a Gazeta Esportiva relembrou os elencos dos quatro times na temporada 1968/69 e imaginou como seriam Pelé.

Benfica teria “ataque dos sonhos” com Pelé e Eusébio

Listado por Pelé como um de seus destinos prediletos pelo mundo, o Benfica não era o atual bicampeão português à toa. O clube de Lisboa, maior campeão nacional até hoje, desfilava no ataque o craque Eusébio, um dos maiores jogadores de Portugal de todos os tempos.

Eusébio marcou nove gols na Copa do Mundo de 1966 e levou Portugal ao terceiro lugar, melhor campanha da história em Mundiais, eliminando, inclusive, o Brasil de Pelé. Pelo Benfica, os números do “Pantera Negra” são impressionantes. O atacante atuou em 715 jogos e marcou 727 gols pelo clube, e sua dupla com Pelé somaria mais de dois mil gols na carreira com folga.

No entanto, Eusébio não era o único craque daquele time. O Benfica era a base da seleção portuguesa da época e contava com Mário Coluna, capitão português, Jaime Graça, António Simões e José Torres, que também foram titulares da campanha de Portugal na Copa de 1966. O clube também cedeu Germano e Fernando Cruz, reservas na campanha.

Com Pelé, o Benfica de 1969 teria a seguinte formação: José Henrique; Jacinto, Raúl Machado, Fernando Cruz e Humberto Coelho; Mário Coluna, Jaime Graça e António Simões; José Torres, Eusébio e Pelé.

A. SIMÕES JAIME GRAÇA MÁRIO COLUNA H. COELHO F. CRUZ RAÚL MACHADO JACINTO J. HENRIQUE EUSÉBIO JOSÉ TORRES PELÉ

No Milan, Pelé jogaria com a base da Itália de 1970

Enquanto o Benfica era campeão Português em 1969, o Milan era campeão italiano, dono de nove títulos nacionais. Além disso, a equipe de Milão venceria a Liga dos Campeões na temporada 1968/69, seu segundo título da competição, mesmo perdendo o título do calcio para a Fiorentina.

O Milan dispunha de um time estrelado. Três dos titulares da temporada 1968/69, o zagueiro Roberto Rosato, o meia Gianni Rivera e o atacante Pierino Prati, estiveram na seleção italiana da Copa do Mundo de 1970. Na final, na qual a Itália foi derrotada justamente para o Brasil de Pelé, Rosato foi titular e Rivera entrou no segundo tempo.

Mesmo sem ter entrado em campo na final de 1970, Prati era um dos destaques do futebol italiano na época. O atacante disputou todos os 40 jogos do Milan na temporada 1968/69 e marcou 21 gols. O goleiro Fabio Cudicini também teve desempenho de destaque, sofrendo apenas 12 gols em 37 jogos.

Com Pelé, o Milan de 1969 teria a seguinte formação: Fabio Cudicini; Angelo Anquilletti, Karl-Heinz Schnellinger, Roberto Rosato e Saul Malatrasi; Giovanni Trapattoni, Giovanni Lodetti e Gianni Rivera; Angelo Sormani, Pierino Prati e Pelé.

PELÉ P. PRATI A. SORMANI G. RIVERA G. LODETTI G. TRAPATTONI S. MALATRASI R. ROSATO SCHNELLINGER A. ANQUILLETTI F. CUDICINI

No Real, Pelé jogaria com um dos maiores da história do clube

No Real Madrid, Pelé teria a companhia da base da seleção espanhola da Copa do Mundo de 1966. O então campeão espanhol cedeu seis jogadores à Espanha, que decepcionou e acabou eliminada ainda na fase de grupos. Naquele mundial, a Fúria terminou na terceira colocação do Grupo 2, atrás de Alemanha e Argentina e à frente da Suíça.

Os representantes merengues naquela seleção foram o goleiro Betancort, lateral direito Sanchís, os meias Zoco e Pirri e os atacantes Gento e Amancio. Dos quatro gols espanhóis no Mundial, três foram marcados por jogadores do Real: Pirri, Sanchís e Amancio.

Amancio foi o grande atacante do Real Madrid na temporada 1968/69, marcando 15 gols em 32 jogos. Porém o grande nome do clube era Francisco Gento. O atacante era o capitão do time e um dos maiores jogadores da história merengue, sendo, inclusive, presidente do clube depois de pendurar as chuteiras.

Com Pelé, o Real Madrid de 1969 teria a seguinte formação: Antonio Betancort; Pedro Eugenio de Felipe, Manuel Sanchís, Antonio Calpe, Ignacio Zoco e José Luis; Manuel Velázquez e Pirri; Amancio, Francisco Gento e Pelé.

PELÉ F. GENTO AMANCIO PIRRI M. VELÁZQUEZ JOSÉ LUIS I. ZOCO A. CALPE M. SANCHÍS P. DE FELIPE A. BETANCORT

Pelé jogaria com craques da Iugoslávia no Estrela Vermelha

O Estrela Vermelha, da Sérvia (à época, Iugoslávia), é mais um campeão nacional listado por Pelé. Na época, o clube de Belgrado era campeão iugoslavo e presença frequente nas competições europeias. Além disso, a equipe se tornou na temporada 1990/1991 o único time iugoslavo a ser campeão da Liga dos Campeões.

Apesar de ter ficado fora da Copa do Mundo de 1966 — o país só voltaria a disputar o Mundial de 1974 —, a Iugoslávia foi vice-campeã da Eurocopa de 1968 com quatro jogadores do Estrela Vermelha no elenco: o goleiro Dujkovic, os meias Pavlovic e Acimovic e o atacante Dzajic. Destes, apenas Dujkovic não era titular.

Com Pelé, o Estrela Vermelha de 1969 teria a seguinte formação: Ratomir Dujkovic; Milovan Djoric, Petar Krivokuca, Kirill Dojcinovski e Branko Klenkovski; Miroslav Pavlovic, Zoran Antonijevic e Jovan Acimovic; Dragan Dzajic, Vojin Lazarevic e Pelé.