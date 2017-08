Com folga na tabela, Corinthians faz churrasco de confraternização no CT

Sem compromissos pelo Campeonato Brasileiro até o sábado de 19 de agosto, quando enfrentará o Vitória, em Itaquera, o Corinthians reuniu o seu elenco para um churrasco de confraternização no CT Joaquim Grava. O evento ocorreu após o treinamento da manhã desta terça-feira.

“Grupo unido!”, celebrou o meia Jadson, que se recupera de fraturas em duas costelas, em uma rede social. O bom ambiente é rotineiramente exaltado pelo time, que dividiu espaço no almoço também com o presidente Roberto de Andrade, o diretor de futebol Flávio Adauto e o gerente Alessandro.

Houve até a presença de uma dupla sertaneja no churrasco corintiano, com alguns atletas se arriscando a soltar a voz. Já a “churrasqueira Luizão”, como foi batizada à época da inauguração do CT do Corinthians, em homenagem ao ex-centroavante, acabou comandada pelo preparador de goleiros Mauri Costa Lima, como de hábito.

Apesar do clima festivo, o técnico Fábio Carille e os jogadores do Corinthians pregam que o segundo turno do Brasileiro deve ser encarado com a mesma seriedade do primeiro, quando a equipe, invicta, somou impressionantes 47 pontos. Eventos de confraternização não são incomuns no CT Joaquim Grava.

No fim de semana, os atletas terão tempo para se distrair novamente. Como o jogo contra a Chapecoense, em excursão, foi adiado, o Corinthians concedeu folga ao seu elenco. O meia Rodriguinho já se programou para aproveitar os dois dias livres com um “churrasquinho leve”.