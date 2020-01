Com Corinthians e Palmeiras, Copa Flórida chega à sexta edição

Cada vez mais conhecida no calendário dos clubes brasileiros, a Copa Flórida de 2020, a sexta edição do torneio, recebe Corinthians e Palmeiras. Dessa forma, os times iniciarão a sua temporada em Orlando, nos Estados Unidos, jogando no Exploria Stadium.

O Timão e o Verdão serão acompanhados por New York City FC e Atlético Nacional-COL. Os brasileiros enfrentarão os colombianos e os estadunidenses, porém não farão um clássico paulista.

O regulamento da competição define que o vencedor será o time que terminar com o maior número de pontos. Além do sistema tradicional de pontuação (três para vitória e um para empate), a equipe que vencer uma partida nos pênaltis acumula um ponto extra. Nos critérios de desempate, o número de vitórias vem à frente do saldo de gols.

A estreia da competição será nesta quarta-feira. Primeiro, o Corinthians enfrenta o New York City FC, às 20h. Na sequência, o Palmeiras terá pela frente o Atlético Nacional-COL, às 22h30.

O segundo dia da competição será neste sábado. Dessa vez, o Palmeiras inicia as atividades enfrentando o New York City FC, às 16h. Logo depois, o Corinthians duela contra o Atlético Nacional, às 19h30.

As equipes terão a oportunidade de rodar o elenco nas partidas, já que o regulamento da competição permite que os técnicos façam substituições ilimitadas. Esse fator será importante para a avaliação dos jogadores no início da temporada.

A primeira edição da Copa Flórida aconteceu em 2015. Ao longo dos anos, o regulamento da competição foi alterando, assim como o número de participantes. Confira abaixo todos os vencedores do torneio:

2015: Colônia (Alemanha)

2016: Atlético-MG

2017: São Paulo

2018: Atlético Nacional (Colômbia)

2019: Flamengo