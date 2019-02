Ceará se irrita com acusação e cogita “processar com tudo” o Santos

A novela Felipe Jonatan ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira. Membros da diretoria do Santos relatam uma suposta dívida do Ceará no empréstimo de Romário, entre março e setembro de 2018. Com esse débito, o Peixe tentaria abater os R$ 6 milhões da multa rescisória e não haveria motivo para ouvir reclamações do Vozão sobre a demora para efetuar o pagamento.

O Ceará, porém, nega qualquer dívida com o Alvinegro. E pior: repensa a “solução pacífica” para o imbróglio. O clube não quer “comprar briga”, mas espera pelo valor até essa quinta-feira, novo prazo prometido pelos santistas. Se isso não ocorrer, o caso deve parar na Justiça. Até 18h30 nesta quarta, o dinheiro não apareceu na conta.

“Me falaram que pagariam entre hoje e amanhã e então eu dei uma segurada (no processo). Mas se não pagarem, ainda mais depois dessa acusação, nós vamos para cima com tudo, na CBF, na FIFA, onde for e em todas as esferas. O Ceará não deve nada para o Santos ou qualquer outro clube. Eu nunca vi tamanha irresponsabilidade. Tiraram o jogador da concentração, levaram para São Paulo, colocam para treinar e não pagam. E ainda dizem que o Ceará deve pelo Romário, quando pagamos tudo e temos todos os comprovantes. Estou estupefato”, disse o presidente do Ceará, Robinson de Castro, à Gazeta Esportiva.

Procurado pela reportagem, o empresário de Romário, Eduardo Madeira, também negou qualquer dívida. Disse que os pagamentos foram feitos em dia e recebeu todos os comprovantes.

A Gazeta procurou o presidente do Santos, José Carlos Peres, mas ele não atendeu e nem respondeu ao contato. Na noite da última terça, ele prometeu pagar até sexta e não citou qualquer dívida do Ceará.

“Santos não dá calote em ninguém. Santos honra seus compromissos e pagará até sexta. Prazo do Felipe Jonatan é até sexta-feira, mas acredito que até amanhã (hoje)… Se coloque no lugar do Ceará, pagamos pela multa e jogador precisa ir para assinar a rescisão. Vamos pagar”, disse Peres.

“Não está combinado (o prazo com o Ceará) pois pagamos pela multa e assim não há data, tem que efetuar para encerrar a negociação. Felipe faz exercícios físicos (no CT) e foi autorizado a fazer isso, Ceará sabe. Já existe contrato pronto e agora é encerrar a situação”, completou.

O Ceará nega qualquer liberação para Felipe Jonatan viajar e o lateral-esquerdo, diferentemente da versão do presidente do Santos, treina normalmente (e com bola) há uma semana.

