Carille tieta o técnico do PSV após estreia na Copa Flórida

O técnico Fábio Carille aproveitou o duelo entre Corinthians e PSV-HOL, na última quarta-feira, para demonstrar toda a sua admiração pelo técnico da equipe adversária, Phillip Cocu. Elogioso ao rival ainda antes da disputa do torneio, o comandante corintiano postou uma foto em suas redes sociais para demonstrar a admiração que nutre pelo holandês.

“Experiência bem bacana na partida de ontem contra o PSV, da Holanda. Bem legal conhecer este grande craque que foi o Phillip Cocu”, legendou o corintiano, que viu sua equipe segurar o adversário no segundo tempo, levar o empate já nos acréscimos e conseguir o ponto extra na Copa Flórida ao vencer a disputa de pênaltis.

Admirado por Carille, Cocu foi volante de clubes como o próprio PSV e o Barcelona, participante de uma das gerações mais talentosas do futebol holandês. Canhoto e dono de boa visão de jogo, ele defendeu o seu país nas Copas de 1998 e 2006. Curiosamente, na primeira oportunidade ele perdeu um dos pênaltis defendidos por Taffarel, na semifinal do torneio, que determinaram a classificação do Brasil à decisão.

Como treinador, ele está no PSV desde 2013 e já levantou dois títulos do Campeonato Holandês, em 2015 e 2016. Atualmente, ele lidera o torneio local com 46 pontos conquistados em 18 partidas, cinco a mais do que o Ajax, de Amsterdã.