Carille foca na Libertadores antes de pensar em adversário “chato”

O técnico Fábio Carille tem sido questionado sobre o Deportivo Lara, próximo adversário do Corinthians na Copa Libertadores da América, há uma semana. Passados os dois últimos compromissos pela fase de grupos do Campeonato Paulista, contra Mirassol e Botafogo-SP, ele enfim começou a se preocupar com o time venezuelano.

“Vamos mudar o chip agora. Teremos Libertadores na quarta-feira. As quartas de final contra o Bragantino virão depois”, comentou Carille, referindo-se ao adversário que o Corinthians encontrará no início do mata-mata estadual.

Com 23 pontos ganhos após derrotar o Botafogo-SP por 2 a 0 em Ribeirão Preto, o Corinthians encerrou a sua participação no grupo A do Campeonato Paulista na primeira colocação. O Bragantino empatou por 1 a 1 com o São Caetano na última rodada e ficou com os mesmos 17 pontos do Ituano, mas com um gol de saldo a mais e foi o vice-líder.

“Será um jogo de muita entrega”, previu Carille, permitindo-se analisar o adversário do interior paulista antes de encontrar o Deportivo Lara. “O Bragantino é um time chato, que marca demais. O seu técnico (Marcelo Veiga) tem essa característica. Precisaremos estar concentrados para fazer dois grandes jogos e passar às semifinais”, acrescentou.

O Corinthians disputará o jogo de ida com o Bragantino como visitante e o de volta como mandante. Contra o Deportivo Lara, irá a Itaquera no meio de semana de olho na liderança do grupo 7 da Libertadores – o time venezuelano lidera com 3 pontos, já que venceu o argentino Independiente por 1 a 0 na estreia, enquanto os corintianos empataram por 0 a 0 com o Millonarios, na Colômbia, e têm 1.