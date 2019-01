Bruno Henrique se despede do Santos: “Nem Deus conseguiu agradar a todos”

Bruno Henrique se despediu do Santos por meio de uma publicação nas redes sociais na noite desta segunda-feira. O atacante será reforço do Flamengo.

O atacante deve ser anunciado pelo Rubro-Negro nesta terça, depois dos exames médicos. A negociação foi concretizada por R$ 23 milhões, em três parcelas. O volante Ronaldo virá ao Peixe em empréstimo de uma temporada. Veja a publicação abaixo:

“Hoje encerrou meu ciclo no Santos quero agradecer a todos funcionários, jogadores, torcida etc. Fica a lembrança de todos os meus momentos bons e ruins que tive, os momentos bons é claro é o que ficará sempre na minha memória. Sei que alguns vão criticar, outros vão agradecer, a vida é assim e nem sempre serão todos que vão te apoiar, terá aqueles que também irão te criticar, e você terá que seguir com erros e acertos. Tudo que fiz desde a minha chegada sempre foi com intenção de ajudar com muita dedicação e disposição. Às vezes errei sim, sou ser humano igual a todos, de carne e osso, mas sempre procurei crescer nos meus erros e cada dia melhorar nos meus acertos. Nem Deus conseguiu agradar a todos, não vai ser eu que irei conseguir agradar. Fica aqui meu muito obrigado”.