Briga entre torcidas de Santos e Corinthians deixa feridos

Antes mesmo do apito inicial, o clássico entre Santos e Corinthians deste domingo teve um episódio lamentável. Torcedores do Santos espancaram um homem, possivelmente torcedor do Corinthians, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Além disso, outros veículos foram quebrados e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo relato de internauta, membros de uma torcida organizada santista que estavam em um ônibus desceram para agredir a vítima, que dirigia seu carro. Após as agressões, o homem, muito ferido, foi levado ao Hospital Santa Marcelina. Outros carros foram danificados e uma moto foi queimada. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, foram detidos 21 integrantes da Torcida Jovem.

Em campo, Santos e Corinthians se enfrentam às 17 horas (de Brasília) pelo Campeonato Paulista, no Pacaembu.

