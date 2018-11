Briga deixa torcedor do Flamengo morto antes de jogo com Botafogo

O futebol brasileiro tem mais um capítulo de violência para se envergonhar. Neste sábado, uma briga antes do jogo entre Botafogo e Flamengo, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, deixou um torcedor do time da Gávea morto. Além disso, outra pessoa foi baleada. A confusão rendeu a prisão de 60 integrantes da torcida do clube de General Severiano..

A Polícia Militar do Rio de Janeiro emitiu uma nota para esclarecer a confusão:

“Na tarde deste sábado (10/11), policiais militares do 17º BPM (Ilha) foram acionados pare verificar uma briga entre torcedores do Flamengo e Botafogo na Rua Combu, no bairro Cacuia. No local foi constatado que a confusão já tinha terminado e que houve tiros disparados e baleados. A equipe então foi até a emergência do Hospital Municipal Evandro Freire, também na Ilha do Governador, e constatou que dois torcedores baleados haviam dado entrada naquele pronto-atendimento e que um dos feridos não havia resistido aos ferimentos. Agentes da Delegacia de Homicídios (DH-Capital) estão no local.”